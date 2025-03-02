Три самолета нарушили воздушной пространство над поместьем Трампа

В США подняли истребители F-16 из-за пролета самолетов в районе поместья Трампа Три самолета нарушили воздушное пространство над городом Палм-Бич в штате Флорида, прямо над местом, где расположена резиденция президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.