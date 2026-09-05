Русская весна
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Русская весна

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«Выезжайте из Киева, покупайте дрова»: в Раде призвали украинцев готовиться к тяжёлой зиме (ВИДЕО)

«Выезжайте из Киева, покупайте дрова»: в Раде призвали украинцев готовиться к тяжёлой зиме (ВИДЕО)

Член комитета Рады по вопросам национальной безопасности Бобровская заявила, что власти должны честно предупреждать население о возможных проблемах зимой.

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