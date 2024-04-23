В Омске на пять месяцев перекроют движение транспорта по улицам 27-я Линия и 3-й Разъезд. В это время здесь планируют ремонтировать подземные инженерные коммуникации.
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В Омске на пять месяцев перекроют движение транспорта по улицам 27-я Линия и 3-й Разъезд. В это время здесь планируют ремонтировать подземные инженерные коммуникации.