Огуречный лимонад

Хочу вам предложить вкуснейший огуречный лимонадик!!! Оригинальный, освежающий, мегавитаминный и полезный напиток! Поначалу вкус немного непривычный, но распробовав невозможно устоять! Великолепно утоляет жажду в летнюю жару охлажденным, да и сейчас хорош.
Популярные статьи
- Больше не жду долго, когда сварится картошка. "Хитрый трюк", чтобы сварилась на 7 минут быстрее (на заметку)
- Жарю мелкую рыбу так, что и брызг от масла нет, и сковорода чистая, и рыбу по 1 штуке переворачивать не надо
- Как я раньше жила без этого рецепта, он просто идеален для лета: увидела как хозяюшки в Армении готовят очень вкусное блюдо «Айлазан»
Свежие комментарии