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Огуречный лимонад

Огуречный лимонад

Хочу вам предложить вкуснейший огуречный лимонадик!!! Оригинальный, освежающий, мегавитаминный и полезный напиток! Поначалу вкус немного непривычный, но распробовав невозможно устоять! Великолепно утоляет жажду в летнюю жару охлажденным, да и сейчас хорош.

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