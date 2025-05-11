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Драйзайтль подправил шайбу в свои ворота на 59:59 и принес «Вегасу» победу над «Эдмонтоном» в 3-м матче серии (4:3, 1-2)

Драйзайтль подправил шайбу в свои ворота на 59:59 и принес «Вегасу» победу над «Эдмонтоном» в 3-м матче серии (4:3, 1-2)

«Голден Найтс» обыграли «Эдмонтон» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:3, 1-2).  В первом периоде «рыцари» отыграли дефицит в 2 шайбы, во втором вышли вперед – 3:2.

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