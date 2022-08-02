Условия РФ по обмену заключенными сочли в Белом доме несерьезными

Белый дом не считает серьезными условия России по обмену заключенными. Как заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, встречное предложение РФ по вопросу обмена заключенными, находящимися в России и США, является несерьезным.
Белый дом не считает серьезными условия России по обмену заключенными. Как заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, встречное предложение РФ по вопросу обмена заключенными, находящимися в России и США, является несерьезным.
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