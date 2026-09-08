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Царьград

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Психолог Дженнис Вилхауэр раскрыла план США на случай НЛО

Психолог Дженнис Вилхауэр раскрыла план США на случай НЛО

Американские власти разработали план в случае подтверждения внеземного разума. Психолог Дженнис Вилхауэр заявила, что подготовка связана с серьезным восприятием потенциальной угрозы.

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