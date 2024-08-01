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Политика как она есть

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Суд арестовал имущество фигурантов дела «Военторга»

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Суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела в отношении руководителя и сотрудников АО «Военторг» о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для Минобороны России.

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