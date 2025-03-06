Антимракобес: н...
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  • Владимир
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Как мозг реагирует на цены: нейроученые нашли маркер восприятия стоимости товаров

Как мозг реагирует на цены: нейроученые нашли маркер восприятия стоимости товаров

Российские ученые выяснили, как мозг принимает решения о покупках. С помощью электро- и магнитоэнцефалографии специалисты обнаружили, что мозг почти мгновенно реагирует, когда цена товара расходится с ожиданиями.

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