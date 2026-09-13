Сыновья Александра Лукашенко надели военную форму и готовы воевать, как и дети советской элиты

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Новые Т-90М и Т-72Б3М: завод доработал танки по отзывам бойцов с передовой
Войскам ВС РФ передали партию танков с усиленной всеракурсной защитой. Конструкция машин доработана на основе отзывов военнослужащих с передовой.
Концерн «Уралвагонзавод», входящий в госкорпорацию «Ростех», передал российским войскам очередные партии танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Поставка приурочена ко Дню танкиста. По данным пресс-службы предприятия, боевые машины получили усовершенствованную всеракурсную защиту. Специалисты завода непрерывно работают над улучшением технических и эксплуатационных характеристик техники.
Основой для доработок служат отзывы военнослужащих из зоны специальной военной операции. Конструкторы и инженеры поддерживают постоянный контакт с экипажами на передовой. Это позволяет оперативно дорабатывать машины по надёжности и защите от современных средств поражения.
В концерне отметили, что модернизированные танки УВЗ, как и легендарные «тридцатьчетвёрки», получают высокие оценки от танкистов. Их ценят за лёгкость в освоении, простоту управления и эксплуатации. Высочайшая ремонтопригодность также стала важным преимуществом машин, подчеркнули на предприятии.
Военный представитель Минобороны РФ подтвердил, что завод выполняет обязательства качественно и в установленные сроки. По его словам, нововведения в конструкции направлены прежде всего на сохранение жизней экипажей. Разрабатываются дополнительные элементы защиты от беспилотных летательных аппаратов, также внедряется вспомогательная техника для облегчения работы танкистов в боевых условиях.
День танкиста учреждён 80 лет назад — в 1946 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Праздник установили в честь заслуг бронетанковых и механизированных войск в годы Великой Отечественной войны и вклада танкостроителей в победу. В тот год в Нижнем Тагиле, Омске и Челябинске на постаменты установили первые танки-памятники Т-34 и ИС.
военный аналитик Сергей Маржецкий предложил нестандартное применение танку Т-80. Это даст возможность машине работать на минных полях.