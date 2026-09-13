Сыновья Александра Лукашенко надели военную форму и готовы воевать, как и дети советской элиты У России надежда на ветеранов СВО, которые идут во власть, только вряд ли «старая гвардия» сдаст свои позиции без боя На фото: президент Беларуси Александр Лукашенко 11 сентября посетил общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Барановичском районе Брестской области.