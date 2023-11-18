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Не захват, а уничтожение – морпех США раскрыл стратегию ВС РФ

Не захват, а уничтожение – морпех США раскрыл стратегию ВС РФ

Политнавигатор России не нужно спешить захватывать какие-то украинские территории или проводить лобовые атаки – ее тактика в том, что на оборонительных позициях ВС РФ уничтожают украинские войска, сохраняя свои.

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