Победа Наполеона в Дрезденском сражении

Французские кирасиры атакуют позиции союзников на высотах вокруг Дрездена. Гравюра XIX века. Наступление союзников 11 августа 1813 года Австрийская империя объявила войну Франции («Вы хотите войны – хорошо, будем драться!»).
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