Грузинский премьер Кобахидзе: заявление Евросовета о приостановке евроинтеграции Грузии является необъективным

Фото: Vladyslav Musiienko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press3,9K прочтений Вчера Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе пресс-конференции назвал необъективным заявление, принятое по итогам саммита Евросоюза (ЕС), в соответствии с которым фактически блокируется процесс приема Грузии с объединение, но при этом в нем в позитивном ключе упоминаются Молдавия и Украина.