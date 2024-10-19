МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 437 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    А разве у нас НЕТ соответствующих структур, чем ОНИ занимаются, если под носом в МО РФ орудует генеральское ОПГ😱👈В Минобороны вскр...
  • Лев Добрый
    Как только уберут тупых из руководства АвтоВАЗа и назначат настоящих менеджеров, завод будет производить хорошие авто...Иранцы привезли в...
  • Elena Щукина
    А что  с домиком под Сочи? Будет спокойно ждать своего хозяина ?Дом в Сочи вместо...

Грузинский премьер Кобахидзе: заявление Евросовета о приостановке евроинтеграции Грузии является необъективным

Грузинский премьер Кобахидзе: заявление Евросовета о приостановке евроинтеграции Грузии является необъективным

Фото: Vladyslav Musiienko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press3,9K прочтений Вчера Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе пресс-конференции назвал необъективным заявление, принятое по итогам саммита Евросоюза (ЕС), в соответствии с которым фактически блокируется процесс приема Грузии с объединение, но при этом в нем в позитивном ключе упоминаются Молдавия и Украина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Воробьев
Приостановка приема в ЕС - детский сад. В ЕС что, рай и водка там анисовая?
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх