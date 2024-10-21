Ростовский губернатор Голубев: После перехвата 11 БПЛА пострадавших и разрух нет

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале рассказал, что после попытки атаки 11 беспилотников, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ), пострадавших нет и разрушений не зафиксировано.
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