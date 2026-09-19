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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Краснодара» Пальцев поздравил «Амкал» с победой над 2Drots: «Мы – «Амкал», а вы – нет»

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев поздравил «Амкал» с победой в дерби против 2Drots в 4-м туре WINLINE Кубка Лиги (3:1).

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