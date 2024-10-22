Как живет звезда «Сватов» Анна Кошмал

Персонаж Жени Ковалевой в сериале «Сваты» принес Анне Кошмал две номинации на премию «Телетриумф». Однако на фоне политических волнений 2022 года актриса выразила свое разочарование в работе с коллегами по проекту и приняла решение не сниматься в России.