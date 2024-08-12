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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осинькин о Глушенкове в «Чертаново»: «Было сложно представить, что он станет игроком номер один в российском футболе. Он только формировался, надо было еще окрепнуть» 

«У меня два этапа большой и длительной работы с ним. Я начал еще школьником привлекать его к игре за команду «Чертаново».

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