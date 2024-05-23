Ставший гражданином РФ продюсер Юрий Бардаш ответил на обвинения СБУ

Бывший украинский музыкант, продюсер, основатель групп «Quest Pistols» и «Грибы» Юрий Бардаш, получивший в январе этого года российское гражданство, ответил на обвинения Службы безопасности Украины (СБУ).
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