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Ставший гражданином РФ продюсер Юрий Бардаш ответил на обвинения СБУ

Ставший гражданином РФ продюсер Юрий Бардаш ответил на обвинения СБУ

Бывший украинский музыкант, продюсер, основатель групп «Quest Pistols» и «Грибы» Юрий Бардаш, получивший в январе этого года российское гражданство, ответил на обвинения Службы безопасности Украины (СБУ).

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