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Галактионова забанили на два матча за ########, Россия поднялась в рейтинге ФИФА, Месси не хочет встречаться с Каррагером, «Ливерпуль» вышел в плей-офф ЛЕ, Роналду назвали лучшим игроком «Реала» и другие новости

1. Михаил Галактионов и Дмитрий Баринов пропустят игру с «Зенитом» – тренера «Локомотива» дисквалифицировали за слово «########» [блинство], а полузащитника – за высказывание «Вы позор для всего футбола» в адрес рефери.

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