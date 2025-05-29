Путин о допинге Валиевой: «Зачем шаманов привлекать каких-то? Надо навести здесь порядок»

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту связал допинговые случаи теннисистки Марии Шараповой и фигуристки Камилы Валиевой с привлечением некоторыми спортивными федерациями к своей работе представителей нетрадиционной медицины.
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