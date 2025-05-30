🛠 Готовность второго этапа юго-восточного обхода Симферополя составляет 85% Участок трассы протяженностью 9,4 километров проходит от села Заречное до выезда из села Перевальное.
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🛠 Готовность второго этапа юго-восточного обхода Симферополя составляет 85% Участок трассы протяженностью 9,4 километров проходит от села Заречное до выезда из села Перевальное.