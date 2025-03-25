Хуснуллин назвал главные объекты культуры, которые строят в 2025 году

По госпрограмме проведут строительство и реконструкцию музейно-выставочных объектов Московского Кремля, Государственного Эрмитажа, Исторического музея, Парка покорителей космоса и других В 2025 году в рамках госпрограммы «Строительство» по всей территории России ведется строительство и реконструкция 54 объектов культуры.