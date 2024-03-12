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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Владимир Путин поддержал инициативу югорчан создать выставку, посвященную трудовым династиям

Владимир Путин поддержал инициативу югорчан создать выставку, посвященную трудовым династиям

МОСКВА, 12 марта, ФедералПресс. На ВДНХ появится выставка, которую посвятят трудовым династиям Югры. После того как президенту рассказали об идее создания такой выставки, он одобрил ее и назначил ответственных.

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