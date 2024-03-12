Владимир Путин поддержал инициативу югорчан создать выставку, посвященную трудовым династиям

МОСКВА, 12 марта, ФедералПресс. На ВДНХ появится выставка, которую посвятят трудовым династиям Югры. После того как президенту рассказали об идее создания такой выставки, он одобрил ее и назначил ответственных.
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