Путин заявил, что у страны есть свой взгляд на будущее

В своем обращении к россиянам накануне выборов президента, транслированном по Первому каналу, глава России Владимир Путин подчеркнул, что страна имеет свою собственную визию будущего и стратегию для ее достижения.
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