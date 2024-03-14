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ГТРК Татарстан

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Путин заявил, что у страны есть свой взгляд на будущее

В своем обращении к россиянам накануне выборов президента, транслированном по Первому каналу, глава России Владимир Путин подчеркнул, что страна имеет свою собственную визию будущего и стратегию для ее достижения.

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