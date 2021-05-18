В Республике Алтай автоинспекторы проверили пункты проката квадроциклов и напомнили владельцам об ответственности за нарушения ПДД

В Республике Алтай автоинспекторы проверили пункты проката квадроциклов и напомнили владельцам об ответственности за нарушения ПДД

В рамках Шестой глобальной недели безопасности дорожного движения, посвящённой теме снижения скоростного режима, автоинспекторы посетили пункты проката квадроциклов в селе Чемал.

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