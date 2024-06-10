Аленичев о том, когда «Спартак» возьмет золото: «Пока у «Зенита» есть бразильцы, ни одной российской команде не по силам стать чемпионами»

Петербургский клуб выиграл Мир РПЛ в шестой раз подряд по итогам прошедшего сезона. – Когда болельщики увидят золотые медали у «Спартака»? – Может быть, с моей стороны прозвучит нескромно, но пока у «Зенита» есть бразильцы, ни одной российской команде не по силам стать чемпионами.