Группировка "Центр" показала кадры поднятия российского триколора в Белицком

ДОНЕЦК, 26 июля. /ТАСС/. Группировка войск "Центр" показала кадры поднятия российского флага в различных районах города Белицкое бойцами 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко.
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