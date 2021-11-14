Рар объяснил, почему сгорающая от стыда Европа просит Путина о помощи

Самое тяжёлое, что сопровождает нынешнее унизительное положение с государственной властью в нашей стране это осознание подавляющим числом наших граждан того, что управители всех уровней вообще никак себе не представляют что происходит и что делать. Вот ни на йоту.Они, конечно пыжатся и изображают из себя великих кормчих, которым якобы известно что-то такое, о чём рядовые матросы и младший состав даже не помышляет и не подозревает. И с этой целью придают своим решениям и высказываниям убедительный, с их точки зрения, формат великих исторических высказываний и непререкаемых догм. А на самом деле там полный ноль, как вид распустившего хвост павлина сзади. И это продолжается уже не год или три. А все двадцать с гаком. Нет ни у кого из них, даже у самых осведомлённых, никакого понимания с чего всё началось. Почему всё так бездарно устроилось. Чего ожидать в следующий момент. Как на это адекватно отреагировать. И чем всё это закончится. Эти, конечно, профи, но тоже безбашенные Ровно так же управляет мощным спорткаром человек, впервые севший за руль. Типа поедем, по ходу дела разберёмся. Дёргая неведомые ему рычажки и нажимая все кнопки подряд, вжимая голову в плечи, в ожидании к чему эти действия приведут. Куда такой водила приедет, в общих чертах понятно уже после первого поворота руля. И его, в общем-то, не жалко. И только окружающие «Нюрберг ринг» трибуны замерли в остолбенении, не в силах себе представить, сколько ещё жизней утащит за собой, не ведающий тормозов безумный гонщик. Эта гонка называется "Леман 24". Но имеются в виду часы, а не годы И это я сейчас не только о самом рулевом. Там вся «конюшня», впервые допущенная до участия в приличных джентльменских гонках, отчаянно корчит из себя талантливых конструкторов и опытных инженеров. На самом деле даже не представляют себе основных физических процессов и правил соревнований, сопровождающих эти гонки. Знают, более менее достоверно только куда заливать топливо. И то, что происходящее внутри «конюшни» надо держать в строгой тайне от других участников соревнований. А теперь уже, когда близится неминуемый не запланированный финиш, тайну надо блюсти и от «врагов», и от «своих» и от спонсоров и даже друг от друга. Даже манекен сделали с портретным сходством Это на случай, если в результате ужасной катастрофы кто-то из «конюшни» выживет, чтобы не смог дать показаний на остальных, на неизбежном международном расследовании. Помните, в передаче на ТНТ «Открытый микрофон» был парень на инвалидной коляске, Анатолий Бороздин? Он описывал, как он выпал из окна третьего этажа, и при приземлении понял, «что New Balance, конечно, хорошие кроссовки», но не отпружинивают достаточно эффективно. И друзья ему посоветовали «конечно, надо ж было уходить в кувырок». Парень с отличным чувством юмора Вот нечто подобное, «в кувырок», сейчас пытаются организовать и наши бездарная конюшня «Феррариум». Рассчитывая хоть сколько-нибудь смягчить себе и очумевшему от безнаказанности пилоту «формулы двадцать лет один», эти инженеры общественных отношений решили разжечь многочисленные межнациональные, межконфессиональные и этнические конфликты. Хорошая иллюстрация происходящему фильм "Банды Нью-Йорка" То призывая к приезду на заработки в Россию тысячи мигрантов, то резко ограничивая их возможности. Прямо провоцируя к повальным увольнениям более-менее прилично оплачиваемых резидентов нашей страны под любыми предлогами. И вот уже пошла информация о многочисленных криминальных происшествиях на этнической основе. Вот уже и бывший братский Казахстан записан в предатели. Уж молчу о постоянном освещении в интернете проблем с евреями и мусульманами. Типа они свет русским застят. Урфин Джюс и его Деревянная Армия. И медведь тут, как нельзя более кстати Ничего нового господа офицеры со щитом и мечом в руках, в о главе с их семидесятилетним Урфином Джюсом придумывать и не собирались. Расчёт их прост, до невозможности. Поднять пыльную бурю, под завесой которой легко скрыть от заинтересованных глаз самый интересный момент бездарной гонки. Пересечение полуразвалившимся болидом финишной черты. Пыльная буря только, после этого уляжется очень не скоро, и будет очень болезненной. Но разве это волнует предводителя «Деревянной армии».

Nataly

В 21 веке, в мире, где правит капитализм и культ потребления, в стране, которая занимает первое место в мире по запасам природных ресурсов, и в стране, в которой Путин вовсе не спешит продавать и делить эти ресурсы на 140 миллионов человек, жил некий Алеша, который был недоволен жизнью. Алеша родился в неполной семье - его батя просто взял и свалил к молодой девчонке, бросив жену и забив болт на 17 на все свои обязательства по участию в жизни сына. Кто в этом виноват? Не будем ходить вокруг, да около. - Разумеется Путин. Задумайтесь сами, друзья, - если уж Президент бросил семью и отдыхает в обществе симпатичной гимнастки, то такой пример просто не мог не остаться незамеченным простыми работягами, для которых Владимир Владимирович - бессменный кумир. Разве могли они не поддержать подобный челлендж от самого главы государства? Нет, нет и еще раз нет! Итак, Алешу бросил батя, а мать его оказалась женщиной без хорошего образования и опыта работы, потому, что карьерой не занималась, а любила мужа, нянчила сыночку и обустраивала уютное семейное гнездышко. Кто виноват, что женщина не подстраховалась и оказалась не готова к самостоятельной жизни? Разумеется, Путин, друзья, - он ведь лично попросил женщин рожать, он ввел выплаты и материнский капитал, он установил программу по повышению рождаемости, как приоритетную задачу государства. Вот и работала после развода мать Алеши в Пятерочке с утра и до вечера, за мизерную зарплату. Почему зарплата неквалифицированно персонала мизерная? Это весьма просто объяснить. Виноват в этом тоже, разумеется Путин. Если бы он создал свои собственные "Пятерочки", государственные, и платил бы зарплату с нефтяных доходов - там бы получали неплохо, но увы, друзья, Пятерочками владеют проклятые капиталисты, которые пришли к власти после того, как Ельцин развалил страну, а так как Путин - его приемник - это значит, что страну они разваливали вместе. В целом, конечно, неквалифицированный персонал получает копейки во всех странах, но ведь во всех странах капитализм, верно? А если бы Путин не помогал Ельцину разрушить СССР, то наша страна победила бы в идеологической войне, и все продавцы Пятерочек в 21 веке были бы счастливы. Но вернемся к нашим... героям. Алеша не получил хорошего образования, потому, что у его мамы не было денег. Оно и логично - образование оказалось платным исключительно потому, что Путин развалил СССР - это мы уже знаем. Но Алеша и сам не старался учиться, и не мог потянуть бюджетные места, а просто гонял в футбол с пацанами и засиживался ночами в ДОТ-у, пока мать вкалывала на работе. Вы можете подумать, что виноват в этом исключительно он сам, но ведь он - ребенок, а ребенка должен воспитывать учитель. И именно Путин опустил авторитет учителя ниже плинтуса, превратил школу в сферу оказания услуг, украл из нее воспитательную функцию. Матери же воспитывать ребенка было некогда - мы уже знаем, что в этом тоже виноват Путин. Вот и получилось, что вышел наш Алеша на рынок труда с бумажкой вместо диплома и абсолютной пустотой в голове. Алеша мог бы построить собственный бизнес, но для этого нужны были деньги, а денег, как мы знаем, у его матери не было. Он мог бы пойти на стройку или в гаражи и самостоятельно получить денежную рабочую специальность, но увы, друзья, Путин не занимался воспитанием молодежи и установил господство идеологии эгоизма и потребления, опустив рейтинг рабочих специальностей до минимума, а Алеша хотел быть уважаемым человеком, поэтому продолжал сидеть на шее у матери и играть в ДОТ-у. Алеша даже мог бы пойти на завод, но на заводах линейному персоналу за конвейером тоже платили немного, потому, что их разворовал Путин, а заводов новых, высокотехнологичных, на которых бы за умение играть в ДОТ-у платили бы миллион, Путин, к сожалению, не построил. Алеша мог бы даже поехать в Москву, но разве мог он бросить маму, у которой были единственные деньги в семье? Алеша, хотел бы найти себе девочку и создать собственную семью, но девочкам, даже в возрасте подростковом, были интересны совсем другие ребята: те, у которых горели глаза, те, что водили мотоциклы, играли на гитаре и побеждали на соревнованиях по боксу. Здесь увидеть влияние Путина уже сложнее, но нужно понимать, что именно из-за Путина у мамы Алеши не было денег ни на мотоцикл, ни на Гитару, а только на перчатки для бокса. Но бокс - дело рискованное, а Алеша у мамы один. Когда Алеше стало 40 лет, его мама полностью потеряла здоровье на работе, и слегла с инвалидностью. Путин, к сожалению, не позаботился об инвалидах, и кроме выплаты небольшой пенсии, никаких чудес в жизни Алеши не произошло. Помогать сыночке было некому, а ухаживать за больным человеком он не умел, да и его собственное здоровье было подорвано алкоголем и весьма нервным образом жизни. К тому же, на маме висел кредит, который коварный Путин заставил ее взять в Сбербанке, чтобы спасти экономику страны. В 50 лет у Алеши не осталось ничего: ни семьи, ни мамы, ни работы, ни здоровья, ни даже пенсии, которую тоже украл у него Путин. Еще через три года Алеша продал мамкину квартиру и пропил ее, после чего российская медицина не смогла его спасти, потому, что Путин приказал заниматься вакциной от всяких вирусов, а не изобретать препарат, излечивающий от алкоголизма и проблем в жизни. Самое удивительное в этой истории, друзья, что нет в ней никакой иронии или сарказма. Все было правильно в жизни Алеши, все было логично и предсказуемо. В каждой его неудаче в той или иной степени действительно был виноват Путин, и если бы только его сменили, у руля стал бы правильный человек, вот тогда Алеша уверен, что зажил бы по-человечески.Но выборы уже прошли, и нам остается лишь пожалеть Алешу и очередной раз поругать Путина в интернете. Владимир Владимирыч, ну, Алешу то за что, а? Нормальный пацан был...