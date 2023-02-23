Главу Новокаховского городского округа Леонтьева наградили орденом Мужества

Главу Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева представили к ордену Мужества. «Указом президента Российской Федерации орденом Мужества награждается глава Новокаховского городского округа Леонтьев Владимир Павлович», — сообщает ТАСС.
Главу Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева представили к ордену Мужества. «Указом президента Российской Федерации орденом Мужества награждается глава Новокаховского городского округа Леонтьев Владимир Павлович», — сообщает ТАСС.
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