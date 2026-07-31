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Тульские новости

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В Туле газель развалилась пополам на дороге

В Туле газель развалилась пополам на дороге

На повороте в Туле у «Газели» не выдержала рама, автомобиль разломился пополам, движение затруднено.Со слов очевидцев в Туле произошло необычное ДТП: на повороте со Старокалужского моста на улицу Китаевский проезд у «Газели» не выдержала рама, и автомобиль разломился пополам.

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