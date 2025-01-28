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Украинский пленный заявил, что в его городе не осталось мест на кладбище

Украинский пленный заявил, что в его городе не осталось мест на кладбище

Большие потери ВСУ стали причиной дефицита мест на кладбище в одном из городов Черкасской области, сообщил являющийся его уроженцем украинский пленный Алексей Бабенко на видео, которое обнародовало Минобороны РФ.

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