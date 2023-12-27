За неделю в Архангельской области зарегистрировали более 13 тысяч случаев ОРВИ

Такие данные региональное управление Роспотребнадзора привело по итогам 51-ой недели уходящего года.Так, в Поморье за прошедшую неделю было зарегистрировано 13068 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе 76 случаев гриппа.