"Беспредел и наглая ложь": Саймс рассказал об обвинениях США

Политолог Дмитрий Саймс в интервью "Коммерсанту" назвал обвинения США в его адрес наглой ложью.По словам политолога, Минюст США обвиняет его в "отмывании" денег лишь за то, что он переводил деньги с российского счета на американский через третью финансовую организацию в связи с невозможностью провести операцию напрямую из-за санкций.