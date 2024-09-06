Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 593 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Солдатские пропали, а офицерские с 1 по 6 номер доступны ксзаказу в маркетплейсах.Сухпайки, которые...
  • Раиса Мелькумова
    Меня удивляют все эти пляски, фестивали, Новая волна, просто возмутила! Зачем все это, для кого? В стране идет страшн...В Курске война. А...
  • Раиса Мелькумова
    Сколько пишут, не покупать у них ничего, даже фрукты! Как могли накормить детей такой гадостью????Почти 50 детей сл...

"Беспредел и наглая ложь": Саймс рассказал об обвинениях США

"Беспредел и наглая ложь": Саймс рассказал об обвинениях США

Политолог Дмитрий Саймс в интервью "Коммерсанту" назвал обвинения США в его адрес наглой ложью.По словам политолога, Минюст США обвиняет его в "отмывании" денег лишь за то, что он переводил деньги с российского счета на американский через третью финансовую организацию в связи с невозможностью провести операцию напрямую из-за санкций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх