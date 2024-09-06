"Беспредел и наглая ложь": Саймс рассказал об обвинениях США

Политолог Дмитрий Саймс в интервью "Коммерсанту" назвал обвинения США в его адрес наглой ложью.По словам политолога, Минюст США обвиняет его в "отмывании" денег лишь за то, что он переводил деньги с российского счета на американский через третью финансовую организацию в связи с невозможностью провести операцию напрямую из-за санкций.
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