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Шмыгаль сообщил о разрушении более 80% электростанций. Украине не хватает 6 ГВт

Шмыгаль сообщил о разрушении более 80% электростанций. Украине не хватает 6 ГВт

Энергетическая инфраструктура Украины находится в критическом состоянии. Первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию Politico заявил, что более 80% украинских электростанций повреждены или полностью уничтожены в результате массированных ударов по объектам энергосистемы.

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