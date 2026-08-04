Шмыгаль сообщил о разрушении более 80% электростанций. Украине не хватает 6 ГВт

Энергетическая инфраструктура Украины находится в критическом состоянии. Первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию Politico заявил, что более 80% украинских электростанций повреждены или полностью уничтожены в результате массированных ударов по объектам энергосистемы.