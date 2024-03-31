Россия снимает «белые перчатки»?

Влад Владимиров

В который раз Россия ставит тут точки все над "i" ... Давно пора привыкнуть к таким вещам всем русофобам. Такое впечатление, что абсолютно гладкие у них мозги... Иначе бы они бы не тупили там так повсюду и так много...)))