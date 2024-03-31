Аэродромы стран НАТО с украинскими F-16 могут стать для ВС РФ законной целью Андрей Офицеров Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с вертолетчиками-участниками СВО в Торжке Тверской обл.
Россия снимает «белые перчатки»?
Комментарии
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Влад Владимиров
В который раз Россия ставит тут точки все над "i" ... Давно пора привыкнуть к таким вещам всем русофобам. Такое впечатление, что абсолютно гладкие у них мозги... Иначе бы они бы не тупили там так повсюду и так много...)))
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