Россия снимает «белые перчатки»?

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Влад Владимиров
В который раз Россия ставит тут точки все над &quot;i&quot; ... Давно пора привыкнуть к таким  вещам всем русофобам. Такое впечатление, что абсолютно гладкие у них мозги... Иначе бы  они бы не тупили там  так повсюду и так много...)))
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