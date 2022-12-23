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Девочку ранили во время футбольного матча в Англии

Девочку ранили во время футбольного матча в Англии

Полиция начала расследование Английская полиция Большого Манчестера расследует несколько инцидентов, связанных с массовыми беспорядками во время матча Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», состоявшимся вечером 22 декабря.

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