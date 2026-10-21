Мужчина, напавший на 9-летнюю девочку в подъезде дома в Санкт-Петербурге, оказался ее соседом. Преступник силой вывел школьницу из лифта на девятом этаже и пытался затащить ее в свою квартиру, однако сделать это помешали вышедшие на шум соседи.