Мужчина, напавший на 9-летнюю девочку в подъезде дома в Санкт-Петербурге, оказался ее соседом. Преступник силой вывел школьницу из лифта на девятом этаже и пытался затащить ее в свою квартиру, однако сделать это помешали вышедшие на шум соседи.
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