Курс акций Intel просел на 8 % после заявления о миллиардных убытках на производ...

Курс акций Intel просел на 8 % после заявления о миллиардных убытках на производственном направленииВчера представители Intel признались, что производство чипов в прошлом году принесло компании $7 млрд операционных убытков, а в текущем году эта сумма может даже увеличиться, прежде чем к 2027 году на этом направлении будет достигнута операционная безубыточность.