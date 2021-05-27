Оперштаб Кузбасса поделился новой сводкой по коронавирусу

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 18, Анжеро-Судженск – 5, Междуреченск – 5, Ленинск-Кузнецкий – 4, Киселёвск – 2, Мыски – 2, Новокузнецк – 2, Осинники – 2, Прокопьевск – 2, Кемеровский МО – 2, Топкинский МО – 2, Белово – 1, Берёзовский – 1, Калтан – 1, Полысаево – 1, Юрга – 1, Беловский МР – 1, Мариинский МР – 1, Промышленновский МО – 1, Чебулинский МО – 1, Яшкинский МО – 1.
СпутникНовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайтаГлавноеЭксклюзив Все новостиПолитикаЭкономика
Свежие комментарии