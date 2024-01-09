РУТ (МИИТ) в Марьиной роще начнёт сотрудничать с университетом Китая

Университет транспорта в Марьиной роще и Даляньский университет информатики «NEUSOFT» в Китае подписали соглашения о совместных образовательных программах — «Два диплома в области информатики и вычислительной техники» и «Два диплома в области информационных систем и технологий».
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