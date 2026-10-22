Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что появление ядовитых медуз на курортах Таиланда не окажет негативного влияния на туристический поток из России, так как это обычное сезонное явление.
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