КДК рассмотрит брань Юрана в адрес судей, хотя ее не отразили в протоколе. Тренера «Пари НН» могут дисквалифицировать на 2-4 матча («РБ Спорт»)

В матче 23-го тура Мир РПЛ «Пари НН» дома уступил «Краснодару» (3:4). После матча главный тренер нижегородцев Сергей Юран в грубой форме выразил недовольство судейством бригады Евгения Буланова в подтрибунном помещении.
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