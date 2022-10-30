Опрос: нужно ли в России пересмотреть школьный курс информатики?

К министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой дополнить школьные уроки информатики курсами по изучению языков программирования обратился депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.
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