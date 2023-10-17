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За рулем

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Этот Genesis мог бы соперничать с Lamborghini Urus

Этот Genesis мог бы соперничать с Lamborghini Urus

В последние годы Genesis дает все больше поводов для беспокойства немецким автопроизводителям. Вдохновленный этим, талантливый автомобильный дизайнер из Кореи по имени Янхен Джо решил представить, каким бы мог быть идеальный кроссовер Genesis.

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