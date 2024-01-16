Суровый рейс. Водителя автобуса, который выкинул из салона бабушку, осудили на 2,5 года колонии

Сотрудник пассажирского предприятия в свое оправдание говорил, что от пенсионерки дурно пахло.Суровый приговор вынес суд Комсомольска-на-Амуре водителю маршрутного автобуса, который в прошлом году вытолкнул пожилую женщину из салона общественного транспорта из-за неприятного запаха, исходящего от пассажирки.