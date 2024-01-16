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Суровый рейс. Водителя автобуса, который выкинул из салона бабушку, осудили на 2,5 года колонии

Суровый рейс. Водителя автобуса, который выкинул из салона бабушку, осудили на 2,5 года колонии

Сотрудник пассажирского предприятия в свое оправдание говорил, что от пенсионерки дурно пахло.Суровый приговор вынес суд Комсомольска-на-Амуре водителю маршрутного автобуса, который в прошлом году вытолкнул пожилую женщину из салона общественного транспорта из-за неприятного запаха, исходящего от пассажирки.

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