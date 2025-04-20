Южная Осетия получит 1 млн рублей на каждую школу и село к 80-летию Победы

Первый замглавы администрации президента России, Сергей Кириенко, объявил в Цхинвале, что к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне школы и сёла Южной Осетии получат по 1 млн рублей на обновление памятных мест.
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