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Южная Осетия получит 1 млн рублей на каждую школу и село к 80-летию Победы

Южная Осетия получит 1 млн рублей на каждую школу и село к 80-летию Победы

Первый замглавы администрации президента России, Сергей Кириенко, объявил в Цхинвале, что к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне школы и сёла Южной Осетии получат по 1 млн рублей на обновление памятных мест.

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