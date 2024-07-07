Врач назвала популярную диету, которая помогает защититься от онкологии

По словам Александры Сусловой, риск развития рака снижает диета "Радуга"Врач-диетолог Александра Суслова рассказала изданию "Карл Маркс", что для предотвращения развития рака в свой рацион стоит включить продукты, которые едят на диете "Радуга".
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