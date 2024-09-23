СК завершил расследование дела, возбужденного после угроз военкору Трушнину

t.me/ТРУШНЫЙ Завершено расследование дела, которое было возбуждено после того, как два злоумышленника нарисовали пентаграмму и свиную голову на двери квартиры военного корреспондента "Известий" Валентина Трушнина, сообщили в СК.
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