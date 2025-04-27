Олеся Стамате утверждает, что ей и её семье угрожали смертью

Независимый депутат парламента Молдовы Олеся Стамате опубликовала на своей странице в Facebook сообщение, в котором заявила, что она и ее семья стали «объектом согласованных информационных атак, а также прямых угроз смертью».
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