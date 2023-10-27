В Минфине объяснили, как распознать лжеброкера

Граждане стали чаще обращаться в Минфин в связи со случаями мошенничества со стороны лжеброкеров — распознать их можно по ряду признаков, в том числе по отсутствию у них лицензии Банка России и специального банковского счета для брокерского обслуживания.
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